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10 Nis 2025 16:00

Azerbaycan-İran sınırındaki yeni köprünün hizmete girme tarihi açıklandı

Azerbaycan-İran sınırındaki yeni köprünün hizmete girme tarihi açıklandı

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, Ağband Köprüsü ve Horadiz-Ağband Demiryolunun inşasını birlikte incelediler.

Şahin Mustafayev ile Ferzana Sadık, Agbend Köprüsü ve Horadiz-Agbend Demiryolu inşaatı da dahil olmak üzere devam eden ortak altyapı projelerini birlikte gözden geçirdiler.

Ziyarette, Ağbend Köprüsü'nün 2026 yılı başında hizmete açılması ve işletilmesinin kolaylaştırılması planları ele alındı.

Sınır köprüsünün yapımının bu yılın kasım ayında tamamlanarak açılışa hazır hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Aynı zamanda, İran topraklarında bulunan sınır terminalinin geçici olarak faaliyete geçmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve terminalin 2026 yılına kadar tam kapasiteyle faaliyete geçirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Ayrıca yıl sonuna doğru hem kamyonların hem de binek araçların seferlerinin yeniden başlatılması planlanıyor.

News ID 1925902

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