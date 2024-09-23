Aliyev, Ermenistan'ı silahlandıran ülkeleri uyardı

7. Dönem Azerbaycan Milli Meclisinin ilk oturumuna katılarak konuşma yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı ve antiterör operasyonu sonucunda Azerbaycan'ın egemenliğinin tam olarak yeniden tesis edilmesinin ülke için yeni fırsatlar ve yeni ufuklar açtığını belirterek, , son 3-4 yılda ülkenin uluslararası konumunun daha da güçlendiği kaydetti.

Aliyev, ülkenin önündeki görevlerden bahsederek “Bir numaralı görevimiz askeri gücümüzü artırmaktır. Her ne kadar 2. Karabağ Savaşı ve antiterör operasyonu geride kalsa da dünyada yaşanan süreçler, yeni çatışma ve savaşların oluşması, etrafımızda gerilimin artması ve Ermenistan'daki intikamcı eğilimler bizi sürekli bu alana dikkat etmemizi zorluyor” dedi.

Azerbaycan’ın savunma sanayiinde büyük çaplı modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Aliyev, "Yeni silah ve mühimmat üretimi yapıyoruz. Savunma sanayi ürünlerimizi pek çok ülkeye ihraç ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ermenistan sınırını güçlendirdiklerini bildiren Aliyev, "Ermenistan'dan her an bir provokasyon beklenebilir. Ermenistan hem silahlanıyor hem de bazı büyük devletlerle ortak tatbikatlar yapıyor. Batılı ülkelerden Ermenistan'a silah ve mühimmat gönderiliyor. Yani bazı Batılı ülkelerin Ermenistan'ı aleyhimize çevirme planları ortadadır. Elbette onları Ermeni halkı ilgilendirmiyor. Onlar için Ermeni halkı, Azerbaycan'ı sürekli baskı altında tutmak, Azerbaycan'a ve diğer komşularına tehdit kaynağı oluşturmak ve böylece kendi çıkarlarını güvence altına almak için sadece bir araçtır." diye konuştu.

Aliyev, barış sürecinde Ermenistan'ın süreci bilinçli şekilde uzattığını ve zaman kazanmak istediğini belirterek “Ermenistan, Fransa'dan ücretsiz silah alıyor. Bu çok ciddi konudur. Ermenistan'ı silahlandıranlar, bundan sonra yaşanacak olayların doğrudan sorumlusu olacaklarını bilmelidirler. Azerbaycan'a karşı resmi toprak iddialarına son verilmesi gerekiyor. Ermenistan Anayasası değiştirilmeli, AGİT Minsk Grubu feshedilmelidir” ifadelerinde bulundu.