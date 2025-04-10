İstanbul'daki Rusya-ABD görüşmesi sona erdi

Rusya ve ABD topraklarındaki diplomatik temsilciliklerinin faaliyetlerinin normale döndürülmesi için ikinci kez toplanan iki ülke heyetleri temaslarını sonlandırdı.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılan görüşme 5.5 saat sürdü.

ABD heyeti, görüşme sonrası Rusya Başkonsolosluğu'ndan ayrılan ilk taraf oldu.

Rus ve ABD'li diplomatlar, görüşmenin ardından herhangi bir basın açıklaması yapmadı.

İki ülke dışişleri bakanlıklarının ilerleyen saatlerde görüşmenin sonuçlarına dair açıklama yapması bekleniyor.

Çok önemli konular istişare edildi

27 Şubat'ta ilk kez ABD Başkonsolosluğu'nun Arnavutköy'deki rezidansında bir araya gelen heyetler, bugünkü görüşmede de diplomatik temsilciliklerin durumunu ele aldı.

Taraflar özellikle diplomatik misyonlara bankacılık hizmetleri sunulması, el koyulan Rus diplomatik mülklerinin iadesi, diplomatik personele vize verilmesi ve seyahat kolaylığı sağlanması, Rusya ile ABD arasında direkt uçuşların başlatılması gibi başlıklar üzerine yoğunlaştı.

İlk görüşme 6 saatten uzun sürmüştü

27 Şubat'ta sabah saat 10:00 sularında başlayan Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki görüşme, 6 saatten uzun sürmüştü.