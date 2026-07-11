İran'dan ABD'ye “İslamabad Mutabakatı” uyarısı

Said İrevani, bugün BM Güvenlik Konseyi binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD’nin saldırılarının devam etmesi durumunda İran’ın ABD ile yapılan mutabakat zaptına bağlı kalmayacağını belirtti.

ABD’yi 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde İran adalarına ve güney şehirlerine düzenlenen saldırılar nedeniyle BM Şartı’nı “açıkça ihlal etmekle” suçlayan İrevani, ABD’nin taahhütlerini ihlal etmeye devam etmesi durumunda, İran’ın ABD ile yapılan mutabakat zaptına bağlı kalmayacağını bildirdi.

İranlı temsilci ayrıca, Tahran’ın, "Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini eksiksiz ve dürüst bir şekilde yerine getirmesi koşuluyla" bağlılığını sürdüreceğini söyledi.