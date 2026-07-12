İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş şu anda mümkün değil

İranlı kurum tarafından yapılan açıklamada, “İstikrar ve sükunet ortamı sağlandığı anda, tüm talepler planlanan takvim doğrultusunda değerlendirilecek ve gerekli izinler düzenlenecektir” ifadelerine yer verildi.

Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi, geçiş izni alabilmek için tek resmi merciin PGSA.ir web sitesi olduğunun altını çizdi.

CENTCOM'dan iddia: Hürmüz Boğazı açık!

ABD Merkezi Komutanlığı (CENTCOM) daha önce Hürmüz Boğazı'nın yasal geçiş gerçekleştiren tüm gemilere açık olduğunu iddia etti.

Hürmüz Boğazı, Ortadoğu'da, Fars Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alan dar, uzun ve jeopolitik önemi yüksek bir su yoludur.