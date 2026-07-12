İran: Ürdün'de ABD'ye ait MQ-9 İHA'larının hangarları vuruldu

İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan komuta-kontrol merkezi ile MQ-9 insansız hava araçlarının hangarlarının balistik füze saldırısıyla imha edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suçlu ABD rejimi, iradesini Umman Krallığı yönetimine dayatarak dün gece bir kez daha daha önce başarısız olan bir senaryoyu tekrarlamaya çalıştı. Hürmüz Boğazı'nın güneyinde yasa dışı rotalarda hareket eden bazı deniz araçlarını kışkırtarak yeni bir kriz oluşturmak istedi. Ancak bu girişim, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin kararlı müdahalesiyle engellendi.

Çocuk katili ABD ordusu, bu başarısızlığın ardından güney kıyılarındaki bazı sahil üsleri ile haberleşme kulelerine hava saldırıları düzenledi. Daha önce de söz verdiğimiz gibi, bu saldırıya derhal ağır bir karşılık verildi.

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı birlikler, ABD'nin askeri üslerini hedef aldı. Misillemenin ilk aşamasında Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan önemli askeri altyapı ve tesisler vuruldu. Üssün komuta ve kontrol merkezi ile MQ-9 insansız hava araçlarının hangarları çok sayıda balistik füzeyle imha edildi.

ABD'nin saldırgan tutumunu sürdürmesi halinde, daha sert karşılıklar verilecektir."