Rus Büyükelçi: İran’la yeni nükleer projeler görüşülüyor

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Aleksey Dedov, Tehran Times gazetesinde verdiği röportajda İran-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

Dedov, İran ile Rusya arasındaki ticaretin devam ettiğini belirterek, “Bölgedeki karmaşık jeopolitik duruma rağmen, Rusya Federasyonu ile İran arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği aktif olarak devam ediyor. 2025 yılı istatistiklerine göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 21 artış göstererek yaklaşık 5,8 milyar dolara ulaşmıştır. Bu olumlu eğilim devam eden çatışmaların ortasında bile korunmuştur” dedi.

İran ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında imzalanan anlaşmaya değinen Büyükelçi, “Bu anlaşmanın uygulanmasının ilk yılında, İran ile AEB üye ülkeleri arasındaki ticaret hacmi yüzde 15 oranında artmıştır; bu da mekanizmanın etkinliğini açıkça göstermektedir” ifadesini kullandı.

Dedov sözlerine şöyle devam etti:

“İran tarafından sağlanan resmi istatistiklere göre, Mart 2025 - Mart 2026 tarihler arasında İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleriyle ticaret hacmi yaklaşık 7,3 milyar dolara ulaşarak yüzde 22'lik bir büyüme kaydetti. Bu arada, Rusya bu birlik çerçevesinde İran'ın en önemli ticaret ortağı olmaya devam ediyor”

Rusya’yı Fars Körfezi’ne bağlayan Kuzey-Güney Taşımacılık Koridoru hakkında Dedov, “2026 yılının ilk dört ayında Rusya'dan İran'a yapılan ürün ihracatı yüzde 56'dan fazla artarken, bu güzergahta taşınan toplam kargo hacmi yaklaşık 2,2 milyon tona ulaşarak yüzde 87'lik bir büyüme kaydetti” açıklamasını yaptı.

“Rusya, İran'ın savaşta hasar gören altyapısının yeniden inşasına katılmaya hazır mı?” sorusuna Dedov, “Rus sanayi ve inşaat şirketleri, tasarım ve mühendislik enstitüleri ile ülkenin bilim ve teknoloji merkezleri çeşitli alanlarda benzersiz teknolojilere, yeteneklere ve deneyimlere sahiptir. İranlı ortaklardan resmi talepler aldığımızda, bunu en kısa sürede incelemeye ve işbirliği için somut teklifler sunmaya hazırız” yanıtını verdi.

Hürmüz Nükleer Santrali projesine dair Dedov, “Bu konuda Rus ve İran şirketleri sürekli olarak istişarelerde bulunuyor ve bu potansiyel projenin sözleşme çerçevesini görüşüyorlar. Haziran ayının sonu veya Temmuz’un başında, iki ülke temsilcileri bu konuyu görüşmek üzere Moskova'da toplanacak” ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, iki ülke arasında imzalanan küçük nükleer santraller anlaşmasına ilişkin, “Rosatom şirketi, küçük ölçekli nükleer enerji santralleri inşa etme projelerinin uygulanması konusunda İran Atom Enerjisi Kurumu ile istişarelerini sürdürüyor. İranlı ve Rus yetkililer, yeni ortak nükleer projeler başlatmak için görüşmeler yapıyor” diye konuştu.