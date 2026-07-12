Fidan Paris'te Ukrayna Zirvesi'ne katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil edecek.

Fidan’ın, Ankara'da düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de katıldığı NATO Zirvesi'nde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını ele alması bekleniyor.

Fidan’ın; Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği teyit etmesi beklenirken Rusya-Ukrayna Savaşı’nda, cephedeki son durum ve savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşama hakkında değerlendirmelerini paylaşması öngörülüyor.

AA