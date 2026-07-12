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12 Tem 2026 14:32

Ayetullah Hamaney'in Askeri Danışmanı’ndan “Hürmüz Boğazı” mesajı

Ayetullah Hamaney'in Askeri Danışmanı’ndan “Hürmüz Boğazı” mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in kıdemli askeri danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nın muhafaza edileceğini belirtti.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in kıdemli askeri danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızai, Kuzey Horasan’ın Bocnurd kentinde düzenlenen Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in Anma Töreni’nde gündemdeki konuları değerlendirdi.

Muhsin Rızai, “Hürmüz Boğazı’nın İran’ın stratejik caydırıcılığı için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Allah'ın yardımıyla Hürmüz Boğazı muhafaza edilecek" dedi.

Rızai, bu boğazın ulusal güvenlik ve çıkarlar noktasında belirleyici bir rol üstlendiğini vurguladı.

Ayetullah Hamaney’in Askeri Danışmanı, "İran’ın savunma kabiliyetleri aracılığıyla bölgedeki stratejik konumu ve güvenliği titizlikle muhafaza edilecek" ifadesini kullandı.

Muhsin Rızai, “Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin durum, Ramazan Savaşı öncesindeki haline hiçbir zaman geri dönmeyecek.” diye konuştu.

News ID 1937490

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