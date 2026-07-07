Şehit Ayetullah Hamaney'in cenaze töreninin 10 stratejik mesajı

İslam Devrimi'nin şehit lideri Ayetullah Seyyed Ali Hameney’in cenaze töreni, yalnızca İran halkı tarafından değil, aynı zamanda farklı ülkelerin hükümetleri, medya kuruluşları ve uluslararası gözlemcilerin de dikkatle izlediği bir gelişme olarak öne çıktı ve siyasi, sosyal ve jeopolitik mesajlar içeren çok katmanlı bir olay haline geldi. Batı, Arap, Rus ve Çin medyasının geniş katılımı ve analistlerin değerlendirmeleri, cenaze törenini uluslararası siyasi iletişim alanında stratejik bir olay haline geldiğini gösterdi.

Uluslararası ilişkiler literatüründe, birçok büyük ulusal olay, iç işlevlerinin yanı sıra, dış çevreye mesaj gönderme aracı haline gelir. Bu tören İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi bir açıklama yapmadan dünyaya bir dizi stratejik mesaj iletmeye çalıştığı bir etkinlik oldu.

Törenin ilk ve belki de en önemli mesajı, İran'ın siyasi yapısının devamı ve istikrarı oldu. Geçtiğimiz yıllarda, özellikle savaşın başlamasından sonra, bazı Batılı medya kuruluşları ve analistler Devrim Lideri’nin ortadan kaldırılmasının İran'da bir güç boşluğu, iç rekabet ve siyasi istikrarsızlık yaratabileceğini öne sürdüler. Ancak ülkenin en üst düzey yetkililerinin düzenli katılımıyla büyük bir törenin düzenlenmesi, devlet kurumlarının doğal faaliyetlerinin sürdürülmesi, güvenliğin dikkatli yönetimi ve yabancı heyetlerin resmi varlığı bu tahminlerin farklı bir tablosunu sundu. Bunun yabancı izleyicilere verdiği bariz mesaj, İran İslam Cumhuriyeti'nin yönetim yapısının bireylere dayanmadığı, ülkeyi yönetmeye devam etmek için gerekli kurumsal ve örgütsel kapasiteye sahip olduğuydu.

İkinci stratejik mesaj, sosyal sermayeyi ve halkı seferber etme kapasitesini göstermekti. Günümüz uluslararası sisteminde meşruiyet yalnızca seçimler veya yasal göstergelerle ölçülmez; bunun yerine hükümetlerin toplumu seferber etme yeteneği, ulusal gücün en önemli bileşenlerinden biri olarak kabul edilir. Özellikle ülke savaş ve dış baskı döneminden yeni çıkmışken törene gösterilen büyük katılım, yabancı aktörlere İran'ın hâlâ önemli bir sosyal örgütlenme kapasitesine sahip olduğu mesajını verdi. Bu nedenle birçok Batı medyası, milyonluk bir törenin düzenliliğini vurgulamak zorunda kaldı.

Üçüncü mesaj, iç çöküş hesaplamalarının başarısızlığıydı. İran'a karşı azami baskı stratejisinin temel direklerinden biri, artan dış baskının İran toplumunu siyasi yapıdan uzaklaşmaya iteceği varsayımıydı. Ancak cenaze töreninin, özellikle bölgesel medyada yer alan haberler, en azından kritik güvenlik anlarında, İran toplumunun bu tahminlerden farklı davrandığını gösterdi. Bazı Arap medyası, dış baskının, tasarımcılarının beklentilerinin aksine, iç dayanışmayı artırdığını vurgulamak için "bayrak etrafında toplanma" kavramını bile kullandı.

Dördüncü stratejik mesaj, İran'ın bölgesel konumunun devamıydı. Dikkat çekici olan, neredeyse hiçbir büyük medya kuruluşunun cenaze törenini tamamen iç siyasi bir olay olarak analiz etmemesidir. Çoğu haberde, törenin yanı sıra Hürmüz Boğazı, Direniş Ekseni, gelecekteki müzakereler, enerji güvenliği ve Batı Asya denklemleri gibi konular da gündeme getirildi. Bu eşzamanlılık, uluslararası medyanın gözünde İran'ın bölgenin güvenlik ortamında belirleyici oyunculardan biri olmaya devam ettiğini ve iç siyasi bir törenin bile jeopolitik sonuçları dikkate alınmadan analiz edilemeyeceğini göstermektedir.

Beşinci mesaj, İran'ın bölgesel müttefikler ağının sürekliliğini göstermekti. Resmi heyetlerin, din adamlarının, direniş gruplarının temsilcilerinin ve çeşitli ülkelerden yetkililerin törene katılımı, İran'ın bölgesel ilişkilerinin değişen iç koşullardan etkilenmediği mesajını verdi. Uluslararası ilişkiler bağlamında, yabancı yetkililerin bu tür etkinliklerde fiziksel olarak bulunması sadece törensel bir eylem değil, aynı zamanda siyasi bir duruşun ilanı ve ilişkilerin sürekliliğinin bir sembolüdür. Bu durum, birçok Batı medya kuruluşunun katılımcı heyetlerin uzun listesine dikkat çekmesine yol açtı.

Altıncı mesaj, İran İslam Cumhuriyeti'nin sembolik gücüydü. Medyada yayınlana görüntüleri diğer tüm araçlardan daha fazla mesaj üretir. Milyonlarca ziyaretçinin görüntüleri, dalgalanan bayraklar, törenin düzeni, farklı nesillerin varlığı, dini ritüeller ve dünya medyasının canlı yayınların etkisi herhangi bir resmi açıklamanın ötesinde olan bir dizi siyasi ve kültürel sembol üretti. Aslında, İran bu törende mesajını iletmek için "yumuşak güç" aracını kullandı; bu araç ikna, görüntü ve kamuoyunu etkilemeye dayanır.

Yedinci mesaj, İran'ın uluslararası medyadaki anlatısının yeniden inşasıydı. Son yıllarda, dünya kamuoyunun önemli bir kısmı İran'ı esas olarak krizler, yaptırımlar ve güvenlik gerilimleri merceğinden tanıdı. Ancak tören, yabancı izleyicilere farklı bir imaj da sundu; tarihinin en hassas dönemlerinden birinde milyonlarca insanı düzenli bir atmosferde bir araya getirmeyi, törenin güvenliğini sağlamayı ve aynı anda düzinelerce yabancı heyeti ağırlamayı başarmış bir ülke imajı. Birçok Batı medyası bu gerçeği eleştirel analizleri çerçevesinde yorumlamaya çalışsa da, küresel izleyiciye sunulan orijinal imaj farklı bir mesaj taşıyordu.

Sekizinci mesaj, dini ve ulusal kimlik arasındaki bağlantıyı vurguladı. Törenin özelliklerinden biri de dini, ulusal ve devrimci sembollerin iç içe geçmesiydi. İran bayrağı, dini bayraklarla birlikte, farklı sosyal sınıfların varlığı, ailelerin katılımı ve genç neslin varlığı, dini ve ulusal kimliğin örtüşmesini gösteren bir görüntü sundu. Bu, birçok yabancı gözlemci için önemliydi çünkü İran toplumunun siyasi kimliğini anlamasının yalnızca güç denklemleriyle açıklanamayacağını ve kültürel, tarihi ve dini unsurların toplumsal uyumda önemli bir rol oynamaya devam ettiğini gösteriyordu.

Dokuzuncu mesaj, rakiplere caydırıcılık sinyali göndermekti. İran'a yönelik güvenlik tehditlerinin hâlâ endişe kaynağı olduğu bir ortamda törenin düzenlenmesi, üst düzey askeri komutanların varlığı, çeşitli güvenlik katmanlarının konuşlandırılması ve törenin sakin bir şekilde yönetilmesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin sadece güvenlik kaosu içinde olmadığı, aynı zamanda hem iç hem de dış tehditleri eş zamanlı olarak yönetme yeteneğine sahip olduğu mesajını verdi. Bu mesaj, özellikle İran'daki gelişmeleri güç dengesi perspektifinden takip eden aktörler için özel bir öneme sahipti.

Son olarak, bu törenin en önemli başarısı, anlatı alanındaki değişim olarak değerlendirilmelidir. Günümüz dünyasında ülkeler arasındaki rekabet sadece askeri veya ekonomik alanda değil; aksine, önemli bir kısmı anlatılar, imgeler ve kamuoyu yönetimi alanında şekillenmektedir. Bu törende İran İslam Cumhuriyeti, istikrar, birlik ve süreklilik anlatısını sunmaya çalıştı ve mevcut kanıtlar, eleştirel medyanın bile bu gerçeklerin önemli bir bölümünü yansıtmaktan kaçınamadığını göstermektedir.

Bu perspektiften bakıldığında, Şehit Ayetullah Hamaney’in cenaze töreni, son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti'nin en önemli stratejik iletişim önlemlerinden biri olarak değerlendirilebilir; resmi propagandaya dayanmadan, imajın gücü, kamuoyundaki varlığı, uluslararası katılımı ve geniş medya kapsamı aracılığıyla, dünya kamuoyuna siyasi istikrar, sosyal sermaye, bölgesel gücün devamı ve bazı rakiplerin hesaplarının başarısızlığı hakkında net mesajlar ileten bir olaydır. Bu nedenle, bu törenin önemi yalnızca tarihsel veya duygusal boyutlarıyla özetlenemez, aynı zamanda İran ile uluslararası rakipleri arasındaki anlatı rekabeti ve algı savaşı çerçevesinde de değerlendirilmelidir; her imajın ve her anlatının, bir ülkenin gücüne dair küresel algıyı şekillendirmede siyasi veya güvenlik önlemi kadar etkili olabileceği bir arenadır.