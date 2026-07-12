İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin bölgedeki müdahaleleri sona erene kadar tüm deniz trafiğine kapatıldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin açıklaması şöyle:

"Önceki açıklamamızda, yabancı güçlerin müdahaleleri ve Hürmüz Boğazı'nda gemilere yasa dışı şekilde rota dayatılmasının kararlı bir karşılık göreceğini ve boğazdaki deniz trafiğinin aksamasına neden olacağını duyurmuştuk.

Birkaç saat önce bu uyarılar dikkate alınmadı. Yabancı güçlerin kışkırtmasıyla bazı gemiler onaylanmamış rotaları kullanmaya çalıştı ve kendilerine yapılan rota düzeltme uyarıları ile ikazlarını görmezden geldi.

Bunun üzerine, güvenli deniz ulaşımını tehlikeye atacak şekilde takip ve tanımlama sistemlerini kapatan bir gemiye uyarı ateşi açıldı ve gemi durduruldu.

Bu olayın ardından, yabancı güçlerin yasa dışı müdahaleleri nedeniyle ortaya çıkan güvenlik tehdidi sebebiyle, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar ve ABD'nin bölgedeki müdahaleleri sona erene dek kapatılmıştır. Bu süre boyunca hiçbir deniz aracının boğazdan geçişine izin verilmeyecektir.

Ayrıca, saldırgan düşmanın bu olayı bahane ederek yeni bir saldırı girişiminde bulunması halinde, buna çok daha sert şekilde karşılık verilecek ve bölgedeki ilave düşman üsleri hedef alınacaktır.

Bu müdahalenin doğuracağı tüm sonuçların sorumluluğu ABD, Siyonist rejim ve topraklarını düşman üslerine tahsis eden ülkelere aittir."