İran Ordusu Sözcüsü: Tüm senaryolara hazırız

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekraminiya, ABD ordusunun dün gece İran'ın bazı bölgelerine yönelik saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin, özellikle de mevcut başkanının verdiği sözleri tutmama konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirten Tuğgeneral Ekraminiya, "Nükleer anlaşmayı bozan ve uluslararası mutabakatlardan çekilen kişi de bugünkü ABD Başkanıydı. Son İran-ABD anlaşmasında da Washington'un taahhütlerini yerine getirmediğine tanık oluyoruz." dedi.

ABD'nin, İran ile yapılan anlaşmaya aykırı şekilde Hürmüz Boğazı'nda yeni bir düzen oluşturmaya çalıştığını belirten Tuğgeneral Ekraminiya, anlaşmaya göre boğazdaki geçiş güvenliğinin İran'ın sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

İran'ın bu konuda Umman ile demokratik bir mutabakata varmaya çalıştığını kaydeden Tuğgeneral Ekraminiya, ABD'nin müdahalelerinin ise Hürmüz Boğazı'nda güvensizliğe yol açtığını savundu.

Boğazda yaşanan çatışmaların ABD müdahalelerinin sonucu olduğunu söyleyen Tuğgeneral Ekraminiya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak ve anlaşmada öngörülen düzenlemeleri uygulamakla görevli olduğunu belirtti.

İran'ın bu konuda kararlı olduğunu vurgulayan Tuğgeneral Ekraminiya, ülkesinin anlaşmada güvence altına alınan haklarını güçlü şekilde savunacağını söyledi.

ABD'ye bölgedeki müttefiklerini düşünme çağrısı yapan Tuğgeneral Ekraminiya, Washington'un anlaşmaya uyması gerektiğini belirterek, "ABD ne zaman İran'a karşı bir adım attıysa karşılığını aldı. Dün gece de aynı durum yaşandı ve İran'ın güçlü yanıtını gördüler." ifadelerini kullandı.

İran ordusunun hazırlık seviyesini artırdığını dile getiren Tuğgeneral Ekraminiya, İran'ın hiçbir zaman ABD'ye ve düşmanlarına güvenmediğini belirterek, ateşkes sürecini askeri hazırlık ve muharebe kabiliyetini güçlendirmek için değerlendirdiklerini söyledi.

Hedef listesinin güncellendiğini ve tüm olası senaryolar için gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Tuğgeneral Ekraminiya, ABD'nin bölgedeki müdahalelerine son vermesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda İran ve Irak'ta düzenlenen Devrim Lideri'nin cenaze törenlerine de değinen Tuğgeneral Ekraminiya, halkın yas sürecini bir destana dönüştürdüğünü savundu.

Bu kitlesel katılımın ilk mesajının İran'daki birlik ve dayanışmayı göstermek olduğunu belirten Tuğgeneral Ekraminiya, halkın ayrıca İslam Cumhuriyeti'nin meşruiyetini dünyaya gösterdiğini, şehit liderin yolunun sürdürülmesi gerektiğini vurguladığını ve intikam talebini dile getirdiğini söyledi.