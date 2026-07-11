Irak'taki görkemli cenaze töreni, Tahran-Bağdat ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı

Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-i Sadık, Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in Irak’taki cenaze törenleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Irak halkının cenaze törenine yoğun katılımı

Al-i Sadık , törene gençlerin, çocukların ve yaşlıların geniş katılımına dikkat çekerek, “Katılımcıların çok büyük bir kısmı, törenin başlamasını beklemek ve bağlılıklarını göstermek adına gece boyunca sabahın ilk ışıklarına kadar beklediler.” dedi.

Törenin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Irak hükümetine teşekkür ederen Büyükelçi Al-i Sadık, “Irak hükümetine, özellikle de Başbakan Zeydi’ye, bu törenin organizasyonu için yapılan planlamalardan dolayı bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sayın Başbakan, bu amaçla özel bir Yüksek Komite oluşturdu ve gerekli tüm koordinasyonlar sağlandı.” ifadesini kullandı.

Al-i Sadık sözlerine şöyle devam etti: “Müctehidlerin ve alimlerinin Hz. Ali’nin (a.s) mukaddes türbesindeki varlığı, Kum ve Necef ilmi havzaları arasındaki birliğin eşsiz bir tablosunu sergiledi. Ayrıca, Irak Başbakanı, üst düzey siyasi isimler, bakanlar, milletvekilleri, direniş grupları, aşiret liderleri ile etnik ve dini azınlıkların katılımıyla Necef Havalimanı’nda düzenlenen resmi karşılama töreni, Şehit Devrim Lideri’nin yüce makamına duyulan derin saygı ve önemin bir göstergesiydi.”

Al-i Sadık, "Tüm bunlar, İran ve Irak halkları arasındaki bağların derinliğini ve iki ülkenin ideolojik, kültürel ve sosyal ortak noktalarını göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Büyükelçi, bu büyük törenin güvenlik sağlanmasında kritik rol oynayan Irak güvenlik güçlerine de içtenlikle teşekkürlerini sundu.

"Irak’taki muhteşem cenaze töreni, Tahran-Bağdat ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı"

Al-i Sadık, “Bu tören, yalnızca İran ve Irak halkları arasındaki derin bağların, birliğin ve dayanışmanın bir sembolü olmakla kalmadı, aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa da açılmış oldu. Bu sayfa, Tahran ve Bağdat arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine ve gelecekte olumlu gelişmelerin yaşanmasına yol açabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Irak'taki cenaze törenlerine 10 milyon kişi katıldı

İran’ın Bağdat Büyükelçisi, Irak halkının bu törene katılım oranları hakkında, “Yayınlanan istatistiklere göre, Necef’te yaklaşık 3 milyon 800 bin kişi ve Kerbela’da ise yaklaşık 6 ila 7 milyon kişi, Şehit Lider’in cenaze törenine katıldı. Bu nedenle, bu konuda açıklanan yaklaşık 10 milyon kişilik rakam kabul edilebilir ve gerçeğe yakındır.” diye konuştu.