ABD ve İsrail en büyük stratejik hatasını yaptı

İslam Devrimi Lideri'nin üst düzey danışmanı Tümgeneral Seyyid Yahya Rahim Safevi, düzenlenen Devrim Lideri'nin şehadetinin üçüncü günü anma töreninde yaptığı konuşmada, ABD ve Siyonist rejimin İran'a yönelik askeri saldırısını ve Devrim Lideri'ni şehit etmesini düşmanın en büyük stratejik hatası olarak nitelendirdi.

Tümgeneral Safevi, düşmanın hedeflerine ulaşamadığını, aksine bu saldırının İran halkının ulusal birlik ve dayanışmasını güçlendirdiğini söyledi.

Ulusal birliğin korunması, liderliğe destek verilmesi ve iç kaynaklara dayalı ulusal gücün artırılmasının savaş koşullarını aşmanın en önemli gereklilikleri olduğunu vurgulayan Tümgeneral Safevi, Devrim Lideri'nin cenaze törenine halkın yoğun katılımına da değindi.

Tahran, Kum, Meşhed, Necef ve Kerbela'da düzenlenen cenaze törenlerinin çağdaş tarihin en büyük halk buluşmalarından biri olduğunu belirten Tümgeneral Safevi, bu geniş katılımın İran halkının İslam Devrimi'nin ideallerine bağlılığını gösterdiğini ve dünya medyasında geniş yankı uyandırdığını ifade etti.

Tümgeneral Safevi, bu tablonun İslam Devrimi'nin toplumsal tabanının hâlâ canlı ve güçlü olduğunu, düşmanın psikolojik operasyonları ile baskılarının bu bağı zayıflatamadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Son dönemde İran'a karşı yürütülen savaşa da değinen Tümgeneral Safevi, ABD ve İsrail'in amacının İran'ı zayıflatmak, iç birliği bozmak ve bölgesel dengeleri değiştirmek olduğunu ancak bu hedeflerde başarısız olduklarını dile getirdi.

Ülkenin bazı kayıplar verdiğini, komutanlar, bilim insanları ve sivillerin şehit olduğunu belirten Tümgeneral Safevi, buna rağmen düşmanın İran halkının iradesini, savunma kapasitesini ve devlet yapısını zayıflatmayı başaramadığını ifade etti.

Yaşanan gelişmelerin stratejik sonuçlarına işaret eden Tümgeneral Safevi, Kerbela hadisesinin özgürlük mücadelelerine ilham verdiğini hatırlatarak, "Şehit Devrim Lideri'nin ve bu yolda hayatını kaybeden diğer şehitlerin kanı da dünya genelindeki direniş ruhunu güçlendirecek ve etkisi İran sınırlarını aşacaktır." dedi.

Düşman tehditlerinin sürdüğünü belirten Tümgeneral Safevi, ülkenin hâlâ savaş şartlarında bulunduğunu ve tüm kurumların bu duruma uygun hazırlıklarını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Liderliğe destek verilmesi, ulusal birliğin korunması ve toplumsal ayrışmaların önlenmesinin bugün ülkenin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Tümgeneral Safevi, düşmanın halk ile yöneticiler arasında ayrılık oluşturmayı hedeflediğini, bu nedenle ulusal dayanışmanın korunmasının dış baskılar karşısında İran'ın en önemli güç unsuru olduğunu ifade etti.

Tümgeneral Safevi, mevcut koşulların aşılabilmesi için iç kaynaklara dayalı ulusal gücün güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, ulusal gücün yalnızca askeri kapasiteden ibaret olmadığını; halkın memnuniyeti, ekonomik şartların iyileştirilmesi, üretimin geliştirilmesi ve toplumsal sermayenin artırılmasının da ülkenin temel güç unsurları arasında yer aldığını söyledi.