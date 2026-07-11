İran ile Umman dışişleri bakanları Hürmüz’ü görüştü

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçı, Maskat ziyareti kapsamında Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Erakçı; Umman’ın taziye mesajları ile Umman Meclis Başkanı’nın Şehit Ayetullah Hamaney'in cenazesine katılımından dolayı teşekkür etti. Erakçı ayrıca, İran’ın Umman ile ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi ise ülkesinin bölgedeki gerilimi azaltmak amacıyla diplomasiyi kullanma konusundaki temel duruşuna dikkat çekerek, İran ile ABD arasındaki İslamabad Mutabakat Zaptı’nın tam olarak uygulanmasıyla bölgedeki güvenlik durumunun iyileşmesini temenni etti.

İki bakan görüşmede, Tahran-Maskat hattındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler, özellikle de Hürmüz Boğazı konusunu ele aldı. Irakçı ve el-Busaidi, İslamabad Mutabakatı’nın 5. maddesi uyarınca, Hürmüz Boğazı’ndan gemilerin güvenli geçişi için uygun mekanizmalar üzerinde fikir alışverişinde bulundular.