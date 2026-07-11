İran ile Türkiye karşı karşıya gelecek

İran U-23 Milli Takımı, Türkiye kampındaki ilk hazırlık maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
İran Futbol Federasyonu’nun web sitesinde yer alan bilgiye göre; Hüseyin Abdi yönetimindeki İran U-23 Milli Takımı’nın 12 günlük kamp çalışmaları geçen Perşembe günü Kayseri’de başladı. Takım, hazırlık maçlarıyla Japonya’daki Asya Şampiyonası öncesi form tutmayı hedefliyor.
İranlı genç milliler, ilk sınavlarını yarın Pazar günü Türkiye’de Kayserispor ile verecek. Karşılaşma, yerel saatle 17.30’da Kayseri Erciyes Stadyumu’nda oynanacak.
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