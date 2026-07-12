İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin yönetimini görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gazetecilerin İran ile Umman arasında cumartesi günü Maskat'ta gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bekayi, İran ve Umman dışişleri bakanlarının, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan iki ülke arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve boğazdaki deniz trafiğinin yönetimine ilişkin düzenlemeleri ele almak amacıyla bir araya geldiğini söyledi.

Görüşmelere iki ülkenin hukuk ve teknik heyetlerinin de katıldığını belirten Bekayi, Hürmüz Boğazı'nda denizcilik güvenliği ve seyrüsefer emniyetinin sağlanmasının, kıyıdaş iki ülkenin egemenlik hakları, uygulanabilir uluslararası hukuk kuralları ve İslamabad Mutabakat Muhtırası'nın 5. maddesi çerçevesinde değerlendirildiğini ifade etti.

Bekayi, İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki gelecekteki trafik yönetimi düzenlemelerinin kıyıdaş iki ülkenin istişaresiyle ve özellikle ABD ile İsrail arasında yaşanan son savaşın deniz taşımacılığı üzerindeki güvenlik etkileri dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini vurguladığını aktardı.

İran ve Umman'ın, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının güvenliğinin sağlanmasına yönelik ortak bir anlayışa ulaşmak amacıyla siyasi, teknik ve hukuki düzeyde görüşmeleri sürdürme konusunda anlaşmaya vardığını belirten Bekayi, görüşmelerin bir bölümüne son aylarda ABD-İran müzakerelerinde de arabuluculuk yapan Katar'dan bir heyetin de katıldığını sözlerine ekledi.