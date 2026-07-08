ABD ve İsrail'in Şubat 2026'da İran'a karşı başlattığı son savaş, yalnızca ilan edilen hedeflerine ulaşamamakla kalmadı, aynı zamanda Batı Asya'nın güvenlik düzenini de köklü biçimde değiştirdi. Bu savaşın planlayıcıları, Arap ülkelerinin İsrail'e daha da yakınlaşacağını ve Tahran'a karşı bölgesel uzlaşının güçleneceğini öngörüyordu. Ancak sahadaki sonuçlar ve diplomatik gelişmeler, İran'ı çevreleme ve tecrit etme politikasının stratejik olarak başarısızlığa uğradığını gösterdi. Fars Körfezi ülkeleri yalnızca İsrail'e daha fazla yaklaşmadı, aynı zamanda kalıcı güvenliğin İran'la çatışma yoluyla sağlanamayacağı sonucuna vardı ve şimdi birlikte yaşama ile rekabetin yönetimine dayalı yeni bir güvenlik mimarisi oluşturma sürecine girdi.

İran'ı çevreleme ve tecrit politikasının çöküşü

ABD'nin onlarca yıldır izlediği İran'ı çevreleme ve tecrit politikası, ekonomik, askeri ve diplomatik baskılar yoluyla İslam Cumhuriyeti'ni zayıflatmayı amaçlıyordu. Ancak bu politika yalnızca İran'ın çökmesine veya davranışını değiştirmesine yol açmadı, aynı zamanda bölgede birçok krizi de derinleştirdi. Son savaş ve sonrasında yaşanan gelişmeler, İsrail'le ittifaka ve Arap ülkelerinin çıkarlarını ikinci plana itmeye dayanan çevreleme politikasının açık bir başarısızlık olduğunu ortaya koydu.

İran'ın nükleer programını ve füze kapasitesini ortadan kaldırmayı hedefleyen son savaş, pratikte tam tersi sonuçlar doğurdu. İran yalnızca Hürmüz Boğazı üzerindeki etkin kontrolünü pekiştirmekle kalmadı, aynı zamanda bölgesel güç dengesini kendi lehine değiştiren belirleyici bir güç hâline geldi. Gerçekte savaşı başlatan taraflar ilan ettikleri dört hedefte de; yani "nükleer programın tamamen ortadan kaldırılması, Direniş Ekseni'ne verilen desteğin durdurulması, balistik füzelerin yok edilmesi ve rejim değişikliği" konularında başarısız oldu.

Arap ülkelerinin ABD ve İsrail politikalarından stratejik uzaklaşması

Son savaşın en önemli sonuçlarından biri, Arap ülkelerinin İsrail ve ABD ile ittifaka bakış açısının değişmesi oldu. Arap ülkeleri, İsrail'in savaşçı politikalarıyla aynı çizgide hareket etmenin kendilerine güvenlik sağlamadığı, aksine onları İran'ın doğrudan saldırılarının hedefi hâline getirdiği sonucuna vardı. Savaş sırasında İran'ın füze saldırılarının hedefi olan Katar da aktif bir arabulucu olarak İran'ın da yer alacağı kapsayıcı bir bölgesel güvenlik çerçevesinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Arap ülkeleri, İsrail'le normalleşmeye dayanan "İbrahim Ekseni"nin güvenlik üretmek yerine onları saldırıların hedefi hâline getirdiğini fark etti. Bu yeni anlayış özellikle bölgesel istikrarsızlıktan en fazla etkilenen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Washington'dan daha bağımsız bir yaklaşımın ortaya çıkmasına yol açtı. Daha önce ABD ile savunma anlaşması ve İsrail'le normalleşme arayışında olan Suudi Arabistan ise bugün bölgedeki yeni güvenlik mimarisinin itici gücü olarak öne çıkıyor.

Çatışmadan birlikte yaşamaya ve rekabetin yönetimine geçiş

İran'ı tecrit politikasının başarısız olması, bölgeyi "çevreleme" yerine "rekabetin yönetimi ve birlikte yaşama" anlayışına dayalı yeni bir güvenlik düzenine yöneltti. İran Dışişleri Bakanı Bağdat ziyareti sırasında, bölge ülkelerinin iş birliğine dayalı yeni bir güvenlik mekanizması kurulmasının gerekliliğini açıkça dile getirerek, "Ancak Orta Doğu ülkeleri kendi güvenliklerinin sorumluluğunu doğrudan üstlendiklerinde uzun vadeli istikrarın temelleri atılabilir." dedi. Daha önce İran Cumhurbaşkanı'nın Pakistan ziyareti sırasında da dile getirilen bu yaklaşım, Tahran'ın yeni güvenlik düzeninde rol üstlenme kararlılığını gösteriyor.

Arap ülkelerindeki yaklaşım değişikliği üç temel alanda görülüyor:

1. Çok taraflı diplo masi: Katar ve Umman, gerilimi azaltmaya yönelik arabuluculuk faaliyetlerini öncelikli gündem hâline getirmiş ve yeni girişimlerle çatışmanın yerini diyaloğun almasını sağlamaya çalışmaktadır.

2. Ekonomik iş birliği: Arap ülkeleri, İran'la ekonomik karşılıklı bağımlılığın askeri çatışmadan daha etkili bir güvenlik aracı olduğu sonucuna varmıştır. Ortak enerji ve transit projeleri kalıcı güven oluşturabilir.

3. Stratejik bağımsızlık: Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan güvenlik ortaklarını çeşitlendirmeye çalışmakta ve artık tamamen ABD'nin güvenlik şemsiyesine bağımlı kalmamaktadır. Bu ülkeler, yalnızca bölge dışı güçlere dayanmanın ulusal çıkarlarıyla örtüşmeyen kararların alınmasına yol açabileceğini anlamıştır.

Yeni güvenlik mimarisi perspektifi

İran'ın bölgesel gücünün kurumsallaşması ve kalıcı güvenliğin çatışma yoluyla sağlanamayacağı gerçeğinin kabul edilmesiyle birlikte, bölgesel diyalog süreci ve kapsayıcı güvenlik mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik çabalar hız kazanacaktır. Batı Asya'daki güç dengesi "çevreleme" anlayışından "rekabetin yönetimi ve birlikte yaşama" modeline geçmektedir. Bu modelde İran, tüm taraflarca bölgenin belirleyici gücü olarak kabul edilecek ve güvenlik denklemlerinde yapıcı rol oynayacaktır.

Bununla birlikte bu yeni mimari bazı zorluklarla da karşı karşıyadır.

İlk olarak, Arap ülkeleri İran'la ilişkilerin nasıl yürütüleceği konusunda henüz tam bir uzlaşıya varmış değildir. İran'dan en fazla saldırı gören Birleşik Arap Emirlikleri daha temkinli ve ABD ile İsrail'e daha yakın bir yaklaşım benimserken, Umman açık biçimde daha uzlaşmacı bir politika izlemektedir. Buna rağmen genel eğilim, yakınlaşma ve kapsayıcı güvenlik çerçevelerinin oluşturulması yönündedir.

İkinci olarak, İran ile Arap ülkeleri arasında güvenin kurumsallaştırılması önemli bir zorluktur. Onlarca yıllık düşmanlık ve karşılıklı güvensizlik nedeniyle güvenlik taahhütlerinin uygulanmasını sağlayacak şeffaf ve doğrulanabilir mekanizmaların oluşturulması zaman alacak ve tüm tarafların güçlü siyasi iradesini gerektirecektir.

Üçüncü olarak ise ABD ve Çin başta olmak üzere bölge dışı güçlerin bu yeni güvenlik mimarisindeki rolü belirsizdir. Washington bölgedeki geleneksel güvenlik garantörü rolünü korumak isterken, Pekin ekonomik ve siyasi nüfuzunu genişletmeye çalışmaktadır. Bölge ülkelerinin bu iki büyük güçle kuracağı ilişkiler, yeni güvenlik düzeninin başarısını veya başarısızlığını doğrudan etkileyecektir.

Sonuç

İsrail ve ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaş, İslam Cumhuriyeti'ni zayıflatmak ve ona karşı bölgesel ittifakı güçlendirmek yerine, İran'ı çevreleme ve tecrit etme stratejisinin başarısızlığıyla sonuçlandı. Bu gelişme, jeopolitik gerçeklere ve bölgesel iş birliği ile rekabetin yönetimine dayalı yeni bir Batı Asya güvenlik düzeninin oluşmasına zemin hazırladı. Suudi Arabistan ve Katar'ın öncülüğündeki Arap ülkeleri artık kalıcı güvenliğin İran'la çatışma yoluyla sağlanamayacağı ve en doğru yolun Tahran'ı kapsayıcı bir bölgesel güvenlik mimarisine dâhil etmek olduğu sonucuna varmıştır.

Tahran'ın da desteklediği belirtilen bu paradigma değişimi, eski kutuplaşmalar yerine birlikte yaşamaya, diyaloğa ve ortak güvenliğe dayalı yeni bir bölgesel dönemin başlangıcı olabilir. Bununla birlikte yeni düzenin başarısı, tüm bölgesel aktörlerin sıfır toplamlı yaklaşımları terk ederek kazan-kazan anlayışını benimsemesine bağlı olacaktır. Zaman, bölge ülkelerinin bu tarihî fırsatı adil ve kalıcı bir düzen kurmak için değerlendirip değerlendiremeyeceğini ya da bu fırsatın bir kez daha bölge dışı güçlerin çıkarları nedeniyle kaçırılıp kaçırılmayacağını gösterecektir.