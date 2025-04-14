Erakçi: İran-ABD müzakereleri Roma'da yapılacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin telefonda görüştü. Görüşmede Tahran ile Washington arasında Umman'ın ev sahipliğinde yürütülen dolaylı müzakereler ele alındı.

Iraklı mevkidaşına Umman'daki dolaylı görüşmelere ilişkin bilgi veren Erakçi, görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi.

Erakçi, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin ikinci turunun Roma'da yapılacağını belirtti.

Bakan Hüseyin ise, devam eden diyalog sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Umman’ın yapıcı rolünü takdir ettiğini belirtti ve ülkesinin bölgesel güvenliği ve istikrarı destekleyen her türlü çabaya açık destek verdiğini yineledi.

Haberde Abbas Erakçi'nin Fuad Hüseyin’i İran’a resmi ziyarette bulunmaya davet ettiği, bu davetin iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilk dolaylı müzakere turu, 12 Nisan'da Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleşti.

Her iki ülke de görüşmelerinin "olumlu ve yapıcı" olduğunu ve önümüzdeki Cumartesi, 19 Nisan'da tekrar bir araya gelme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Bu, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana Washington ve Tahran arasındaki ilk görüşme turu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkesinin İran ile görüşmelerinin "iyi gittiğini" ve "İran'ın durumunun çok iyi olacağını" söylemişti.