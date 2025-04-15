Erakçi ve Bahreynli mevkidaşı arasında telefon görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Dışişleri Bakanı Erakçi, İran ile ABD arasında gerçekleşecek dolaylı müzakerelerin bir sonraki turunun bir Avrupa ülkesinde Umman Dışişleri Bakanı’nın ev sahipliğinde yapılacağını bildirdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı ise bu telefon görüşmesinde diplomasinin bölgesel ve uluslararası barış, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesindeki rolüne ve önemine vurgu yaptı ve bu müzakerelerin devam etmesi ve olumlu sonuçlar elde edilmesi yönünde umutlu olduğunu ifade etti.