Erakçi'den diplomasi trafiği: İran- ABD müzakerelerini komşularla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Iraklı ve Suudi mevkidaşı arasında yapılan telefon görüşmelerinde İran ile ABD arasında Umman’da yapılan dolayılı müzakereler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erakçi'nin Irak Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, gerçekleştirdikleri bir telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Dışişleri Bakanı Erakçi bu görüşmede, İran’ın bölgesel ve uluslararası gelişmelere dair tutumunu dile getirerek, Irak Dışişleri Bakanı’na Umman'ın başkenti Maskat’ta İran ile ABD arasında gerçekleşen son dolaylı görüşmelerin süreci hakkında ve yine Umman Dışişleri Bakanı'nın ev sahipliğinde bir Avrupa ülkesinde yapılacak olan bir sonraki tur hakkında bilgi verdi.

Irak Dışişleri Bakanı da İran’ın sorunların çözümünde diplomasi ve diyaloga bağlı kalma yaklaşımını takdir ederek bu girişimi memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Fuad Hüseyin ayrıca, bu süreçte Umman’ın rolünü övdü ve tarafların yapıcı yaklaşımıyla bu ilişkilerin tüm bölge için olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Erakçi'nin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin ayrıca, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Bu telefon görüşmesinde Dışişleri Bakanı Erakçi, İran’ın bölgesel ve uluslararası gelişmelere dair tutumunu açıklayarak, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı’na Maskat’ta İran ile ABD arasında yapılan son dolaylı görüşmelerin süreci hakkında ve bu görüşmelerin bir Avrupa ülkesinde, yine Umman Dışişleri Bakanı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bir sonraki turu hakkında bilgi verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı da İranlı mevkidaşının bilgilendirmesinden dolayı teşekkür ederek, görüşme sürecini memnuniyetle karşıladığını ve bu müzakerelerin İran ve tüm bölge için olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.