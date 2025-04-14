Rusya'nın eski Tahran Büyükelçisi Aleksandr Mariyazov'un kaleme aldığı ''İran-ABD görüşmelerinde Rusya'nın rolü'' başlıklı yazı Mehr Haber Ajansı'nda yayınlandı.

Yazıda, ''Ortadoğu, Rusya'nın güvenliğini doğrudan etkileyen yakın komşu bir bölgedir. Bu nedenle Moskova Pratik girişimlerle bölgedeki sorunları ve çatışmaları çözmeyi amaçlamaktadır.

Bunlardan en önemlisi İran nükleer programıyla ilgili gelişmelerdir.

İran nükleer meselesinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini her zaman savunan Rusya, Washington ile Tahran arasında nükleer konularda görüşmeler yapılmasına dair anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Moskova bu tür görüşmelerde arabulucu olmaya hazır, ancak karar katılımcı taraflara kalmış. Onlar ilk müzakere turu için Umman'ı seçtiler, bu süreç devam edecektir.

İran'ın müzakereleri sakin bir atmosferde eşit ve karşılıklı saygı temelinde yürütme konusundaki tutumunu destekleyen Moskova, ABD’nin güç, tehdit ve ültimatom politikasını kabul edilemez ve bunun ters etki yaratacağına inanıyor. Rusya, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) üyesi olarak barışçıl bir nükleer program geliştirme hakkının meşru ve devredilemez olduğunu düşünüyor.

Rusya ile ABD arasında son günlerde yeniden başlatılan görüşmelerde, Ukrayna'daki krizin çözümü ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularının yanı sıra İran nükleer meselesi de ele alındı.

Moskova, Washington'a İran'ın pozisyonunun ve taleplerinin meşru olduğunu, askeri tehditlerin sonuçsuz olduğunu açıklarken İran'ın nükleer programı krizini azaltmak ve bölgedeki durumu iyileştirmek için karşılıklı olarak kabul edilebilir tavizler ve uzlaşmalara acil ihtiyaç olduğunu açıklamaya çalışıyor.

Rusya olarak Washington ve Tahran'ın iyi niyet ve sağduyu gösterip İran nükleer sorununa nihai barışçıl bir çözüm için temelleri atacak anlaşmalara varmasını umut ediyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

