Suudi Arabistan'ın Yemen Ensarullah'a karşı tutumu değişti

Arap TV'ye göre, BAE unsurlarının Yemen Ensarullah güçlerine karşı büyük bir saldırı düzenlemeye hazırlandığı yönündeki haberler yayımlanırken, Wall Street Journal, Suudi Arabistan'ın ABD ve Yemenli müttefiklerine Ensarullah ile bir daha asla doğrudan çatışmaya girmeyeceğini bildirdiğini bildirdi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Suudi Arabistan, Yemen silahlı kuvvetlerinin ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının yeniden başlamasından endişe ediyor.

Suudi Arabistan'ın daha önce Yemen'e yönelik askeri saldırılarda ön saflarda yer alması nedeniyle Bu yaklaşım, Riyad'ın dış politikasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.