Suudi Arabistan: İran-ABD görüşmelerini destekliyoruz

Arap medyasına göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Ferhan, Tahran ile Washington arasında Maskat'ta yapılan görüşmelere ilişkin, ''Suudi Arabistan olarak İran-ABD nükleer görüşmelerini destekliyoruz. Bu görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını umuyoruz'' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman'daki İran-ABD görüşmeleri öncesi Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile bir araya gelmişti.

İran ile ABD arasında dördüncü tur müzakereler 11 Mayıs'ta Umman'da yapıldı

ABD ve İran, Tahran’ın nükleer programına dair anlaşmazlıkları ele almak üzere Umman’ın başkenti Maskat’ta bir araya geldi. Üç saat süren toplantı sonrasında taraflar, müzakerelere devam etme konusunda uzlaşma sağladı. Görüşmelere İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Ummanlı arabulucuların katkısıyla yürütülen müzakerelerde, tarafların pozisyonlarını daha iyi kavramak için diyaloğun devam etmesi gerektiği belirtildi.

İranlı yetkililer ülkenin nükleer programının hukuki ve yasal temellere dayandığını savunuyor.