Ensarullah'tan Suudi Arabistan'ın saldırılarına kınama

Al Masirah kanalına göre; Abdüsselam yaptığı açıklamada, Suudi rejiminin hiçbir haklı gerekçesi olmaksızın saldırı düzenlediğini belirterek, bu eylemin Yemen'in egemenliğine yönelik açık bir ihlal ve 2022 Ateşkes Anlaşması'nın büyük bir çiğnenmesi olduğunu ifade etti.

“Gerçek niyet: Boyunduruk altında bir komşu"

Saldırıların Suudi Arabistan'ın bölgedeki gerçek niyetini ortaya koyduğunu savunan Abdüsselam, "Bu vahşi askeri saldırı, Suudi Arabistan'ın barışçıl bir komşu değil, boyunduruk altında, karar alma yetisi olmayan ve egemenliği yok edilmiş bir komşu istediğini kanıtlamaktadır" dedi.



"Suudiler sorumluluktan kaçıyorlar"



Ateşkes anlaşmasından bu yana yol haritasının uygulanması için çağrılar yaptıklarını hatırlatan Yemenli Sözcü, Suudi Arabistan'ın havalimanının yeniden açılmasına yönelik tüm çözüm önerilerini reddettiğini ve sorumluluklarından kaçtığını dile getirdi.

"Saldırıya yanıt verilecektir"

Abdüsselam, bu yeni saldırıdan Suudi Arabistan'ı tamamen sorumlu tuttuklarını belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bu saldırıları yanıtsız bırakmayacağız. Vatanı, milleti ve halkı savunmak; İslam hukuku ve uluslararası yasalarca tanınan meşru bir haktır."