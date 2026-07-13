İran: Hürmüz'ün yönetimini güç ve kararlılıkla sürdüreceğiz

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, sosyal medya platformu X üzerinden Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Hürmüz Boğazı'na müdahale ederek küresel petrol ve doğalgaz güvenliğini tehlikeye attığını ifade eden Tuğgeneral Muhibbi, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve yönetimini güç ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Yabancı güçleri ve müttefiklerini İran halkı karşısında teslim olmaya zorlayacağız." ifadelerini kullandı.

Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü de, yayınladığı bir bildiriyle ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki tekrarlanan provokatif girişimlerini kınadı.

Sözcü, İran'ın, Washington'ın bu stratejik su yolunun yönetimine müdahale etmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğini vurguladı.