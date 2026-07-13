Garibabadi: İran'a yönelik hiçbir saldırı cevapsız kalmamalı

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, pazartesi sabaha karşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik her türlü askeri saldırıya karşı sert caydırıcılık stratejisinin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Garibabadi, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi veya Meclis'in, İran İslam Devrimi Lideri'ne, üst düzey askeri yetkililere ya da devlet yöneticilerine yönelik herhangi bir suikast girişimi durumunda verilecek "kesin ve pişman edici" karşılığın önceden belirlenmesini öngören bir düzenlemeyi kabul etmesi gerektiğini ifade etti.

İranlı yetkili, "İran'a yönelik hiçbir eylem cevapsız kalmamalıdır." ifadelerini kullanarak, ülkeye yönelik her türlü saldırıya kararlı şekilde karşılık verilmesi gerektiğini vurguladı.