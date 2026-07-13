İran’dan ABD’ye “Hürmüz” uyarısı: Müdahaleye izin vermeyeceğiz

Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü, yayınladığı bir bildiriyle ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki tekrarlanan provokatif girişimlerini kınadı.

Sözcü, İran'ın, Washington'ın bu stratejik su yolunun yönetimine müdahale etmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğini vurguladı ve bölge ülkelerinin ABD ordusu ile yapacağı her türlü işbirliğini, İran'ın egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olarak nitelendirdi.

Askeri yetkili, ABD kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nın yönetim alanına sızma yönündeki sürekli kışkırtıcı eylemlerinin ve kötü niyetli girişimlerinin, yalnızca bölge güvenliğini ve uluslararası ticareti ciddi bir risk altına sokmakla kalmayacağını, aynı zamanda bazı komşu ülkelerin ABD tarafıyla işbirliği yapmasının, bölge genelinde savaş riskini de çarpıcı bir şekilde artıracağını ifade etti.

Daha önceki uyarılara atıfta bulunan sözcü, "Önceki uyarılarımızın devamı niteliğinde olarak; ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etmesine hiçbir şekilde izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz" dedi. Bölge liderlerine seslenen askeri yetkili, uyarısını şu sözlerle sürdürdü:

"ABD ile yapılacak her türlü işbirliği ve bu saldırgan ülkenin ordusuna sağlanacak her türlü lojistik destek, İran'ın egemenliğine ve ulusal güvenliğine karşı açılmış bir savaş olarak kabul edilecektir. Bölgede savaşın genişlemesi durumunda, ateş tüm bölge ülkelerini saracaktır."

Sözcü Zülfikari, tüm güvenlik sorunlarının ve bölgedeki askeri gerilimin artışındaki sorumluluğun tamamen ABD'ye ve onun suçlu ordusuyla işbirliği yapan ülkelere ait olduğunu vurgulayarak, "İran Silahlı Kuvvetleri tam teyakkuz halindedir; her türlü tehdidi yakından takip edecek ve kararlı bir yanıt verecektir" diye konuştu.

