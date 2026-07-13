İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son 24 saat içinde İran'a yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırıları sert bir dille kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerini, özellikle de güç kullanımını yasaklayan 2. maddenin 4. fıkrasını açıkça ihlal ettiği belirtilerek, bu eylemlerin uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Batı Asya'da gerilimi azaltmaya yönelik son aylarda yürütülen diplomatik çabaların da bu saldırılar nedeniyle boşa çıktığı kaydedildi.

Savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakatın imzalanmasının üzerinden yalnızca 25 gün geçtiği belirtilen açıklamada, ABD'nin anlaşmanın neredeyse tüm hükümlerini ihlal ettiği belirtildi. Washington'un İran'ın ulaşım altyapısını, balıkçı teknelerini, yük taşımacılığında kullanılan tekneleri ile meteoroloji tesislerini hedef aldığı ve bunun savaş suçu teşkil ettiği savunuldu.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından yürütülen düzenlemelere müdahale ederek bölgede yeniden güvensizlik ortamına yol açtığını ve uluslararası ticari deniz taşımacılığını sekteye uğrattığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında Fars Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkelerin topraklarını ve imkânlarını kullanmasının, söz konusu ülkeleri de hukuka aykırı savaşın bir parçası haline getirdiği ifade edildi.

İran, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığını yineleyerek, saldırgan taraflarla her türlü iş birliği yapan ülkeleri uyardı. Bakanlık, uluslararası hukuka göre komşu ülkelerin kendi topraklarının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasını engellemekle yükümlü olduğunu belirterek, İran'a yönelik saldırıların kaynağı ve çıkış noktalarının İran Silahlı Kuvvetleri için meşru savunma hedefi olacağını bildirdi.

Açıklamada, ABD yönetimi aynı zamanda yanlış bilgi ve dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçlandı. ABD Başkanı'nın Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen görüşmelerin sonucuna ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, görüşmelerin esas olarak Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve deniz ulaşımına ilişkin düzenlemelere odaklandığı, ancak ABD'nin Umman'a yaptığı açık ve örtülü baskılar nedeniyle sonuç alınamadığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı son olarak, Birleşmiş Milletler Sekretaryası'nın ABD'nin eylemlerine karşı tutumunu eleştirerek, BM Genel Sekreteri ile Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenliğin ihlaline karşı sorumluluklarını yerine getirmeye, saldırgan tarafların hesap vermesini sağlamaya ve İran halkına karşı işlendiği belirtilen suçların faillerini cezalandırmaya çağırdı.