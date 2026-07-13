Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rus heyetini kabul etti

Görüşmede Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran ve Moskova arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğine ve iki ülke arasında varılan kapsamlı mutabakatlara dikkat çekerek, Rusya ile işbirliği kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

İran-Rusya ilişkilerinin stratejik düzeydeki önemine değinen Pezeşkiyan, Rus heyetinin İran ziyareti ve yetkililerle gerçekleştirdiği istişarelerin, her iki tarafın anlaşmaları hayata geçirme konusundaki kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Enerji, petrol, doğal gaz, petrokimya, sanayi ve temel mal ticareti gibi alanlarda devasa işbirliği potansiyeline işaret eden Cumhurbaşkanı, transit koridorların geliştirilmesinin de kritik önem taşıdığını belirtti.

Pezeşkiyan, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası platformların da önemine değindi. BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Avrasya Ekonomik Birliği ve Hazar Denizi kıyısındaki ülkeler arasındaki iş birlikleri çerçevesindeki fırsatlara vurgu yapan

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki ortak projelerin hayata geçirilmesi için bu çok yönlü mekanizmalardan en verimli şekilde yararlanılması gerektiğini ifade etti.

Ortak projelerin hayata geçirilmesi noktasında somut adımlar atılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, her bir ortak proje için teknik çalışma grupları kurulmasının elzem olduğunu vurguladı.

"İran ve Rusya güvenilir stratejik ortaklardır"

İran ve Rusya’nın birbirlerinin “stratejik ortağı ve güvenilir dostu” olduğunun altını çizen Pezeşkiyan, projelerin uygulama sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu.