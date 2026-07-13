İran Devrim Muhafızları: Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD hedefleri vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yayımladığı üç ayrı bildiriyle ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına misilleme olarak Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerinin vurulduğunu duyurdu.

İlk bildiride, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda yasa dışı seyir yaptığı belirtilen iki geminin Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından durdurulmasının ardından ABD'nin İran Silahlı Kuvvetleri'ne ait kıyı üslerine saldırı düzenlediği belirtildi.

Buna karşılık misillemenin ilk aşamasında Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan büyük füze depoları ile yakıt depolarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ve ateşe verildiği ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun ikinci bildirisinde ise misilleme operasyonunun ikinci aşamasında Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan helikopter bakım merkezleri, P-8 elektronik harp uçağının hangarı ile ABD ordusuna ait insansız hava araçları komuta ve kontrol merkezinin vurulduğu bildirildi.

Üçüncü bildiride ise Kuveyt'teki Ali el-Salim Üssü'nde bulunan yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemi ile Ahmed el-Cabir Üssü'ndeki stratejik FPS radar sisteminin tamamen imha edildiği ifade edildi.

Devrim Muhafızları, misilleme operasyonlarının devam ettiğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenlik alanı olduğunu ve "dünyanın öbür ucundan gelen bir ordunun bölgede yasa dışı müdahalelerine izin verilmeyeceğini" ifade etti.