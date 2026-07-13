İran Ordusu'ndan bölgedeki ABD askeri hedeflere İHA'lı saldırı

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, yayımladığı bildiride, ABD'nin İran'a yönelik yasa dışı saldırılarının devam etmesine karşılık yeni bir insansız hava aracı operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, operasyon kapsamında Kuveyt'te konuşlu ABD askerlerinin bulunduğu noktalar, hava savunma ve füze sistemleri ile ABD ordusuna ait sığınaklar ve lojistik destek hangarları imha İHA'larıyla hedef alındı.

İran Ordusu, ABD'nin ülkenin bazı askeri merkezleri, sivil altyapısı ve sivillere yönelik saldırılarını kınayarak, bu eylemlerin Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerinin açık ihlali olduğunu savundu.

Açıklamada ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını korumak için kararlılıkla hareket edeceği belirtilerek, "Silahlı kuvvetlerimiz, İran'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve aziz vatandaşlarını her türlü saldırıya karşı tüm gücüyle savunma konusunda bir an bile tereddüt etmeyecektir." ifadelerine yer verildi.