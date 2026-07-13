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13 Tem 2026 13:20

Rusya’dan ABD’ye “Buşehr Nükleer Santrali” uyarısı

Rusya’dan ABD’ye “Buşehr Nükleer Santrali” uyarısı

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi, ABD'nin İran'ın Buşehr eyaletine yönelik son saldırılarında nükleer santralin hedef alınmadığını belirterek, santrale yönelik olası bir saldırının tüm Fars Körfezi ülkeleri için ağır sonuçlar doğuracağını söyledi.

RT'nin haberine göre, Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, ABD'nin İran'ın Buşehr eyaletine yönelik son saldırılarında Buşehr Nükleer Santrali'nin hedef alınmadığını, aksi takdirde bunun felaket niteliğinde sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Ulyanov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nükleer tesislere yönelik her türlü saldırının uluslararası hukukun açık ihlali ve bir suç olduğunu belirtti.

Buşehr Nükleer Santrali'ne düzenlenecek bir saldırının yalnızca İran'ı değil, Fars Körfezi kıyısındaki tüm Arap ülkelerini de ciddi şekilde etkileyeceğini vurgulayan Ulyanov, bu tür saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Öte yandan İran Atom Enerjisi Kurumu da daha önce sosyal medyada Buşehr Nükleer Santrali'nin hedef alındığı yönünde yayılan iddiaları yalanlayarak, santralin tamamen normal, güvenli ve istikrarlı şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü açıklamıştı.

News ID 1937503

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