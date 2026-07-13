Sudan, HDK lideri Dagalo'yu idama mahkum etti

Sudan'da ordunun kontrolündeki Port Sudan kentinde bir mahkeme, pazar günü Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Muhammed Hamdan Dagalo ve 15 kişiyi, Darfur'da bir bölge valisinin öldürülmesi ve savaş suçları nedeniyle gıyaben idama mahkum etti.

Kararı devlet medyası duyurdu.

Karar, Nisan 2023'te HDK ile Sudan ordusu arasında savaşın başlamasından bu yana HDK liderliğine karşı verilen ilk karar oldu.

Devlet haber ajansı SUNA'nın haberine göre mahkeme, Dagalo ve diğer sanıkları savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım ve siviller ile kamu tesislerine saldırılardan suçlu buldu.

İdam cezasına çarptırılanlar arasında Dagalo'nun kardeşi ve yardımcısı Abdurrahim Hamdan Dagalo'nun yanı sıra bazı HDK subayları ve Batı Darfur'daki Arap topluluklardan aşiret liderleri de bulunuyor.