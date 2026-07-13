Bender Abbas'ta ABD'ye ait "Lukas" İHA'sı düşürüldü

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin açıklamasına göre, Bender Abbas bölgesinin hava sahasında tespit edilen insansız hava aracı (İHA), ülkenin entegre hava savunma ağı kapsamında görev yapan hava savunma birlikleri tarafından başarıyla takip edilerek hedef alındı.

Açıklamada, ordunun karadan havaya füze sisteminden yapılan başarılı atış sonucu İHA'nın gövdesinin isabet aldığı ve hava aracının tamamen imha edildiği belirtildi.

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, ülke hava sahasının korunması için gece gündüz tam hazırlık halinde olduklarını vurgulayarak, hava sahasına yönelik her türlü ihlal ve sızma girişimine en kısa sürede ve kararlılıkla karşılık verileceği uyarısında bulundu.