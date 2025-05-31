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31 May 2025 13:24

Van'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Van'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Van'da 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ortalık kan gölüne döndü. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Türk medyasına göre Çaldıran-Doğubayazıt karayolu Demircik Mahallesi yakınlarında S.A. yönetimindeki 04 B 0156 plakalı otomobil ile Ahmet Öztürk yönetimindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

4 kişi hayatını kaybetti

Kazada Ahmet Öztürk, Hasan Yeşil ve Hüseyin Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, S.A., Z.A. ve N.A. isimli şahıslar yaralandı. Bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen ve yaralılardan durumu ağır olan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

News ID 1927317

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