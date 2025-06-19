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19 Haz 2025 11:24

Tel Aviv, Soroka Hastanesi'nin yanındaki güvenlik merkezinin hedef alındığını itiraf etti

Tel Aviv, Soroka Hastanesi'nin yanındaki güvenlik merkezinin hedef alındığını itiraf etti

İsrail Acil Servisleri, işgal altındaki topraklarda Soroka Hastanesi'nin yanında hassas bir güvenlik merkezinin faaliyet gösterdiğini ve bu merkezin İran füzeleriyle hedef alındığını itiraf etti.

El-Mayadin'in haberine göre, İsrail acil durum sektöründe faaliyet gösteren Davut Yıldızı örgütü, Soroka Hastanesi binasına yanındakı Biyolojik Araştırma Merkezi'nin İran füzeleriyle hedef alındığını kabul etti.

İşgal altındaki topraklarda hassas güvenlik bölgesi olarak değerlendirilen bu merkez, İsrail rejiminin siper olarak kullanmak üzere Soroka Hastanesi'nin hemen yanına yerleştirdiği bir merkez.

Siyonist rejim, İran'ın önemli stratejik pozisyonlarına yönelik büyük füze saldırısını gölgede bırakmak için bu konuda manevra yapmaya çalışıyor.

Bu, Siyonist rejimin İran'a yönelik vahşi saldırılarında çeşitli hastaneleri hedef aldığı sırada gerçekleşti.

News ID 1927949

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