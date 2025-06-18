Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

Ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımlarıyla, 2023 Şubat ayında yaşanan deprem sonrasında Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş’ta “Azerbaycan Mahallesi” adıyla inşa edilen kalıcı konut projesinin açılışı gerçekleştirilecek.

Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.