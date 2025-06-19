  1. İran
19 Haz 2025 10:56

İran’dan İsrail'e uyarı: Siyonistlere ait tüm hedefleri vuracağız

İran’dan İsrail'e uyarı: Siyonistlere ait tüm hedefleri vuracağız

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Siyonist hedeflerine saldırıların devam edeceğini söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Siyonist hedeflerine saldırıların  devam edeceğini bildirdi.

İranlı komutan, “Hiçbir sınır tanımadan tüm Siyonist hedefleri vuracağız” dedi.

News ID 1927948

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler