İran’dan İsrail'e uyarı: Siyonistlere ait tüm hedefleri vuracağız

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Siyonist hedeflerine saldırıların devam edeceğini bildirdi.
İranlı komutan, “Hiçbir sınır tanımadan tüm Siyonist hedefleri vuracağız” dedi.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Siyonist hedeflerine saldırıların devam edeceğini söyledi.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Siyonist hedeflerine saldırıların devam edeceğini bildirdi.
İranlı komutan, “Hiçbir sınır tanımadan tüm Siyonist hedefleri vuracağız” dedi.
yorumunuz