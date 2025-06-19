İran'dan İsrail'in Soroka Hastanesi iddiasına yalanlama

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Siyonist rejimin Soroka Hastanesi hakkındaki iddialarını reddetti.

Temsilcilikten yapılan açıklamada, İran'ın savunma eylemlerinin meşru müdafaa hakkı ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi.

Rejimin gayri meşru eylemlerinde rolü olan veya savunan tesislerin İran tarafınan hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Radikal Siyonistlerin tersine uluslararası insan hakları hukukuna uyan İran, sivilleri ve sivil yerleşim yerleri hedef almıyor" denildi.

İran'ın işgal altındaki topraklara yönelik saldırısı ve Siyonist rejimin stratejik mevzilerini hedef alması, Tel Aviv'in medya organlarını kullanarak "bir hastaneye yönelik saldırı yapıldı yalanlarını yaymaya" neden olmuştu.