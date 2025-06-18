Erdoğan: İran'ın İsrail'in karşısında kendisini savunması meşrudur

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"NETANYAHU, HİTLER'İ GERİDE BIRAKTI"

İsrail her gün yüzlerce insanı katlediyor. İsrail, barbarca bir boyuta geçti. Netanyahu, Hitler'i çoktan geride bırakmıştır. Umarımz akıbetleri aynı olmaz. Dileriz; er ya da geç bağımsız bir yargının önüne çıkar ve işlediği cinayetlerin hesabını ahirete kalmadan bu dünyada verir.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail; Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e saldırdı. Buralarda sivilleri katletti. Her gün sivillere saldırıyor, masumları öldürüyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi İsrail, İran'daki bazı hedeflere saldırarak İran içinde suikastler düzenleyerek haydutluk sahasını genişletti. İran'ın İsrail'in bu haydutluğu karşısında kendisini savunması son derece doğal, meşru, hukuki bir haktır.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA KARŞI HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

İsrail terör eylemi gerçekleştiriyor. Uluslararası kurumlar sessiz kalıyor. İsrail'in şımarıklığına destek verenler kadar, sessiz kalanların da eline, alnına, katledilen sivillerin, öldürülen bebeklerin, çocukların kanı sıçramıştır.

Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde. Her türlü olumsuzluğa, senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık. Şunu herkesin bilmesi lazım; biz bakkal işletmiyoruz. Dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz.

"SİLAHLARIN SUSMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Biz şiddetin, zulmün tarafında değil hakkın, adaletin, diyalog ve diplomasinin tarafındayız. Bu anlayışla saldırganlığın sona ermesi için 13 Haziran'dan buna yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz. Sayın Trump ve Sayın Pezeşkiyan ile iki kez görüştük. Tüm kardeş ülkelerin liderleriyle aynı şekilde telefon görüşmelerimiz oldu. Sayın Putin'le mesaeleyi değerlendirdik. Diğer arkadaşlarımız da muhataplarıyla sürekli temas içindeler. En başından beri İran'la da konuşabilen bir ülke olarak nükleer konusunun diplomasi ile çözümü için çabaladık. Silahların susması için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz.

İsrail saldırganlığının durdurulması bütün dünya için elzemdir. Ancak bu yaşananlardan komşumuz İran dahil, bölgemizdeki tüm ülkeler gereken dersleri çıkarmalı. Eğer bölgemizde İsrail saldırganlığına, devlet terörüne karşı ortak tedbir alınmak isteniyorsa herkes şapkasını önüne koyup düşünmeli.

"İÇ GERİLİMLERİN TEMEL SEBEBİ BUGÜN DAHA AÇIK GÖRÜLÜYOR"

İsrail'in son iki yılda artık açıktan gerçekleştirdiği saldırganlık, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyamızın karşılaştığı sorunları izah etmektedir. Türkiye'de on yıllardır devam eden tartışmaların ardında iç dinamiklerden ziyade, dış dinamiklerin olduğu bugün çok daha net ortaya çıkmıştır. Ekonomik, siyasi, sosyal sorunların, terör meselesinin, iç gerilimlerin temel sebebi bugün daha açık görülmektedir.

Türkiye'de hiçbir darbe tesadüfen yapılmamıştır. İşte İran'da olanları görüyorsunuz. FETÖ'nün MİT krizinde, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da yapmaya çalıştığı darbeler bugün yaşananların ışığında anlam kazanmakta.

Kaynak: NTV