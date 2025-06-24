Zarif: İran’la anlaşmak saygı gerektirir, bomba değil

İran eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran'la etkili bir anlaşma yapmanın yolunun tehdit değil, saygıdan geçtiğini vurguladı.

Zarif mesajında, "Binlerce yıllık tarihe sahip İran hiçbir zaman boyun eğmedi ve eğmeyecek." ifadelerini kullandı.

Zarif ayrıca, İran Silahlı Kuvvetlerinin halkın direnişçi desteğiyle birlikte hareket ederek her türlü saldırgana karşı net bir mesaj verdiğini belirtti:

"Kahraman silahlı kuvvetlerimiz, dirençli halkımızın desteğiyle, kimin destekçisi olursa olsun her saldırganın bu kumarı kaybettiğini ve kaybedeceğini gösterdi."