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18 Tem 2025 08:59

Erakçi, Mısırlı mevkidaşı ile bölgeyi görüştü

Erakçi, Mısırlı mevkidaşı ile bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bir telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler hakkında istişare ve görüş alışverişinde bulundular.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bir telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Dışişleri Bakanı Erakçi, bu görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ve Siyonist rejimin bu ülkeye ve Lübnan’a yönelik saldırıları ile Gazze’deki soykırımın devam etmesinden duyduğu ciddi endişeyi dile getirirken tüm bölge ülkelerinin, istikrar ve güvenliği bozan savaş yanlısı ve yayılmacı Siyonist rejim politikalarına karşı ortak hareket etmesinin gerekliliğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı da ülkesinin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekleme, tüm azınlıkların haklarını koruma ve bu ülkenin bölünmesine yönelik girişimlerle mücadele etme konusundaki tutumunu vurguladı.

News ID 1928758

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