İran ve Belçika dışişleri bakanları Batı Asya'daki son gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxim Pro ile yaptığı telefon görüşmesinde, Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırısının ardından bölgede oluşan son gelişmeler, İran’ın nükleer meselesi, Siyonist rejimin Suriye ve Lübnan’a yönelik devam eden saldırıları ve Gazze’deki soykırımın artması üzerine görüş alışverişi yaptı.

Erakçi, Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırılarını Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirerek, bu eylemlerin diplomasiye ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasına ağır bir darbe vurduğunu belirtti.

Bazı Avrupa ülkelerinin bu saldırgan eylemleri destekleyen uygunsuz tutumlarını eleştiren Erakçi, bu tür sorumsuz davranışların hukuk tanımazlığı normalleştireceği ve bölgesel ile küresel düzeyde güvensizliği artıracağı uyarısında bulundu.

Erakçi ayrıca Gazze’de devam eden soykırım ve BM Güvenlik Konseyi’nin Filistin halkına karşı işlenen korkunç suçlar karşısındaki sessizliğine dikkat çekerek; Siyonist rejimin Suriye ve Lübnan’a yönelik sürekli askeri saldırılarının ve ABD ile bazı Avrupa ülkelerinden aldığı askeri ve siyasi destek sayesinde “cezasız kalmasının” bu durumun başlıca sebebi olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, uluslararası hukukun ciddi ihlallerine karşı tüm ülkelerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Belçika Dışişleri Bakanı ise, bölgedeki son gelişmelerin çatışmaları tırmandırmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, sorunların çözümü için diplomasiyi desteklediklerini ve İran’ın nükleer meselesinin de müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Maxim Pro ayrıca tüm tarafların bölgedeki gerilimi daha da artırmaktan kaçınması gerektiğini belirtti.

İki ülkenin dışişleri bakanları ayrıca ikili ilişkiler ve konsolosluk konularında da görüş alışverişinde bulundu.