Erakçi, İsviçre Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Cumartesi günü yaptıkları bir telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkilerle ilgili konularda görüş alışverişinde bulundular.

Dışişleri Bakanı Erakçi bu görüşmede, Siyonist rejim ve ABD'nin İran’a yönelik askeri saldırısı ile BM Şartı ve uluslararası hukukun açık ihlallerine değinerek, tüm ülkelerin bu açık yasa tanımazlığı kınayan net bir tutum benimsemeleri ve saldırganların hesap vermesi gerektiği üzerinde durdu.

Erakçi, bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist rejim ve Amerika’nın saldırgan eylemlerini mazur gösteren taraflı tutumlarını eleştirerek, bu tür davranışların yasa tanımazlığı meşrulaştırıp yaygınlaştıracağını ve bölge ile dünyada güvensizliği artıracağı uyarısında bulundu.

İsviçre Dışişleri Bakanı ise ülkesinin diplomasiye verdiği desteğe ve bu bağlamda her türlü iyi niyetli girişime hazır olduklarına işaret ederek, İran’ın nükleer tesislerine yönelik askeri saldırıyı uluslararası düzenlemelere aykırı olarak nitelendirdi ve gerilimin ve güvensizliğin artmasını önlemek için çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.