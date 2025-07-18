İran'dan nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için belirli şartlar

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, X platformunda Avrupalılarla yaptığı ortak video konferansını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Erakçi paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

“Dün gece, üç Avrupa ülkesi (E3) dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ile ortak bir video konferans gerçekleştirdim ve orada şu hususları açıkça ifade ettim:

2015 yılında Avrupa Birliği’nin koordinasyonuyla iki yıl süren müzakereler sonucu varılan anlaşmadan çekilen İran değil, ABD’ydi; ve bu yıl haziran ayında müzakere masasını terk eden ve onun yerine askeri seçeneği tercih eden de İran değil, ABD oldu.

Yeni bir müzakere turu ancak karşı taraf, adil, dengeli ve karşılıklı çıkarları esas alan bir nükleer anlaşma konusunda hazır olduğunda mümkün olabilir.

Eğer Avrupa Birliği ve üç Avrupa ülkesi bir rol oynamak istiyorsa, sorumlu davranmalı ve herhangi bir ahlaki ve hukuki temeli olmayan, “snapback” mekanizmasını uygulamakla tehdit etmek de dahil olmak üzere, eskiyen tehdit ve baskı politikasından vazgeçmelidir.”