Erakçi’den İsrail’in Şam saldırısına tepki: Maalesef beklenen bir gelişmeydi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in Suriye’ye yönelik son saldırılarına sert tepki gösterdi.

Bu saldırının tamamen öngörülebilir olduğunu belirten Erakçi “Ne yazık ki bu saldırı beklenen bir gelişmeydi. Sırada hangi başkent var?” sorusunu gündeme taşıdı.

Erakçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Vahşi ve kontrolsüz Siyonist rejim hiçbir sınır tanımıyor ve yalnızca bir dili anlıyor: güç.

Dünya, özellikle bölge ülkeleri bu çılgın saldırganlığı durdurmak için birleşmelidir.

İran, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemekte kararlıdır ve her zaman Suriye halkının yanında olacaktır.”



