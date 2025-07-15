Erakçi: 120'yi aşkın ülke İsrail'in İran’a yönelik saldırılarını kınadı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Çin’e varışında yaptığı açıklamada "Bu ziyaretim, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak amacıyla gerçekleşmektedir. Toplantı salı günü Çin’in Tianjin şehrinde Çin’in ev sahipliğinde yapılacaktır. Şanghay İşbirliği Örgütü giderek küresel sahnede daha fazla yer edinmektedir; sadece bölgesel değil, yavaş yavaş daha geniş alanlara da yayılmaktadır. Gündeminde ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında birçok konu bulunmaktadır." ifadelerini kullandı

Bakan Erakçi "Bu toplantıda, örgütün ve üye ülkelerin enerji, ticaret ve diğer alanlardaki kalkınma stratejileri son hâline getirilecektir. Ayrıca güncel uluslararası konular da doğal olarak tartışılacaktır." diye kaydetti

İranlı bakan Toplantının oturum aralarında ikili görüşme fırsatları da olacak. Çin Dışişleri Bakanı ile ikili bir görüşme gerçekleştireceğiz ki mevcut koşullarda bu görüşme özel bir öneme sahiptir. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı ile ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nün diğer üyeleriyle de hem ikili ilişkiler hem de bölgesel gelişmeler hakkında ikili görüşmelerimiz olacaktır." açıklamasını yaptı.

Erakçi sözlerini şöyle sürdürdü:

Siyonist rejim ve Amerika’nın İran'a ve nükleer tesislerine yönelik saldırıları, neredeyse tüm uluslararası ve bölgesel örgütler tarafından kınanmış ve dünya genelinde 120’den fazla ülke bu saldırıları kınayarak İran'a destek ve dayanışmalarını ifade etmiştir.

Bakan Erakçi son olarak "Şanghay İşbirliği Örgütü de zamanında kınayıcı bir bildiri yayınladı, bu takdire şayandır. Oturumda da bu konu gündeme gelecektir ve yapacağım konuşmada bu meseleye ayrıntılı bir şekilde değineceğim." şeklinde konuştu.