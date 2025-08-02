  1. Dünya
  2. Ortadoğu
2 Ağu 2025 13:55

Siyonist İsrail’in spor sitelerine siber saldırı düzenlendi

Siyonist İsrail’in spor sitelerine siber saldırı düzenlendi

Israel Hayom gazetesi, Gazze’den hackerlerin popüler spor sitelerini hedef alarak siber saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Israel Hayom gazetesi, Gazze’den hackerlerin popüler spor sitelerini hedef alarak siber saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu saldırılar sonucunda bazı internet siteleri erişime kapanırken, bazılarında da siyasi mesajlar yayımlandı.

News ID 1929132

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler