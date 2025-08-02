Siyonist İsrail’in spor sitelerine siber saldırı düzenlendi

Israel Hayom gazetesi, Gazze’den hackerlerin popüler spor sitelerini hedef alarak siber saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Bu saldırılar sonucunda bazı internet siteleri erişime kapanırken, bazılarında da siyasi mesajlar yayımlandı.
Israel Hayom gazetesi, Gazze’den hackerlerin popüler spor sitelerini hedef alarak siber saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Israel Hayom gazetesi, Gazze’den hackerlerin popüler spor sitelerini hedef alarak siber saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Bu saldırılar sonucunda bazı internet siteleri erişime kapanırken, bazılarında da siyasi mesajlar yayımlandı.
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