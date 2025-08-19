Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Gazze'yi görüştü

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabalar ele alındı.

Fidan, İngiliz ve Alman mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'ın Lammy ve Wadephul ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla Alaska ve Washington'da gerçekleştirilen toplantıların sonuçlarının değerlendirildiği görüşmelerde, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de ele alındı.